Barcelona, Samuel Umtiti ile yollarını ayırdı Barcelona, Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-2026 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

AA

İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Lecce takımında kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Sözleşmesi devam ediyordu

Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.

2016 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 2 gol attı.