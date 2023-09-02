Barcelona, transfer dönemini 102 milyon euro karla kapattı Barcelona yaz transfer döneminde yalnızca 3.4 milyon euro harcayarak 102 milyon euroluk kâr ile dönemi kapattı.

ensonhaber.com

Son dönemde FFP'den dolayı para harcamakta zorlanan Barcelona, yaz transfer dönemine damga vurdu.

Barcelona yalnızca 3.4 milyon euro harcayarak yaz transfer dönemini 102 milyon euroluk kâr ile kapattı.

Bu sezon transfer döneminde yalnızca 5 ismi kadrosuna katan Barcelona yalnızca Oriol Romeu'ya kiralama bedeli olarak 3.4 milyon euro ödedi.

İlkay Gündoğan ve Inıgo Martinez sözleşmelerinin sona ermesiyle beraber takıma katılırken, Joao Felix ve Joao Cancelo için kiralık ücreti ödenmedi.

105.4 milyon euro ciro

Barcelona bu sezon 19 futbolcusunu takımdan gönderirken bu satışlardan ve kiralamalardan 105.4 milyon euroluk gelir elde etti.

Barcelona, Ousmane Dembele, Antione Griezmann, Franck Kessie, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli ve Trincao'nun satışlarıyla beraber 105.4 milyonluk gelir elde etti ve gelir gider bilançosunda 102 milyon kâr açıkladı.