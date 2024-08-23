Barcelona'da kriz! Ayrılıklara rağmen lisans çıkarılamıyor

İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Valencia'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek yeni sezona üç puanla başlayan Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Finansal kriterleri yerine getiremedikleri için yeni transfer Dani Olmo'nun lisansını çıkaramayan Katalan devine kötü haber geldi.
Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile vedalaşan, golcü isim Vitor Roque'yi takımdan yollamaya hazırlanan Barcelona, bu ayrılıklara rağmen yeni lisans oluşturamayacak.
LİSANSIN ÇIKARILMASI İÇİN SATIŞ YAPILMASI GEREKİYOR
AS'ta yer alan habere göre; Katalan devinin yeni transferlerine lisans çıkarabilmesi için hala daha oyuncu satışı yapmasının gerekli olduğu belirtildi.
Takımdan ayrılacak oyuncularla takımda maaş tasarrufuna gidilmesi gerektiği ifade edilirken, İspanyol devinin de mali konudan rahatlamaya geçmeyi en kısa sürede hedeflediği dile getirildi.
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