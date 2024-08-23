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Barcelona'da kriz! Ayrılıklara rağmen lisans çıkarılamıyor

Barcelona'da kriz! Ayrılıklara rağmen lisans çıkarılamıyor Yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile vedalaşan, golcü isim Vitor Roque'yi takımdan yollamaya hazırlanan Barcelona, bu ayrılıklara rağmen yeni lisans oluşturamayacak. Barcelona'nın Dani Olmo'nun lisansını çıkartmak için daha çok ismi elden çıkarması gerekiyor.