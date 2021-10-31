Barcelona'da maçta nefesi kesile Agüero korkuttu

Barcelona'nın Deportivo Alaves'i konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında nefes almakta zorlanan Sergio Agüero hastaneye kaldırıldı.

İspanya LaLiga'nın 12'nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

NEFES ALMAKTA ZORLANAN AGÜERO, MAÇI BIRAKTI

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41'inci dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Barcelona'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KARŞILAŞMA 1-1 BİTTİ

Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga'nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9'uncu, Alaves ise 10 puanla 16'ncı sırada yer aldı.