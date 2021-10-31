Barcelona'dan Agüero açıklaması

Barcelona, Deportivo Alaves karşılaşmasının ilk yarısında nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan Sergio Agüero hakkında açıklama yaptı.

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.

“KARDİYOLOJİK TESTLER İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI”

Barcelona'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sergio Agüero göğsünde ağrı hissettiğini belirtti ve kardiyolojik testler için hastaneye kaldırıldı."