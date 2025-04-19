Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Celta Vigo'yu son dakikada yıktılar

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İspanya LaLiga'nın 32. hafta mücadelesinde lider Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.

Barcelona, Celta Vigo'yu 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı.

İLK YARI BERABERE SONUÇLANDI

Barcelona, 12. dakikada Ferran Torres ile öne geçti. Celta Vigo, 15. dakikada Borja Iglesias'ın attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.

CELTA VIGO ÖNE GEÇTİ

Celta Vigo'da ilk golü atan Iglesias, 52 ve 62'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak durumu 3-1'e getirdi.

BARCELONA'DAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Barcelona, 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada Raphinha'nın attığı golle 3-3'lük skoru buldu.

Barcelona, 90+7. dakikada Raphinha'nın penaltı golüyle maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

BARCELONA, PUANINI 73'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Barcelona, 73 puana yükseldi ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında bu kez Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise gelecek hafta evinde Villarreal'i konuk edecek.