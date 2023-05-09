Basel-Zürih maçının hakeminden Xhaka'yı şaşırtan karar! İsviçre Ligi'nde oynanan Basel-Zürih maçının hakemi Dudic, ev sahibi takımın oyuncusu Xhaka'yı şaşırtan bir karara imza attı.

İsviçre Ligi'nin hafta sonu oynanan 32. hafta mücadelesinde Basel ile Zürih karşı karşıya geldi. St. Jakob Park'ta oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Zürih oldu.

Konuk ekibe üç puanı getiren goller ise maçın duraklama dakikalarında geldi. 90+1. dakikada penaltı vuruşunda Roko Simic takımını öne geçirirken, skoru ise Ifeanyi Mathew belirledi.

Xhaka'yı geri çağırıp doğrudan kırmızı kart verdi

Bu lig mücadelesinin uzatma dakikalarında ise ilginç anlar yaşandı. Bu olayların başrolünde ise Baselli futbolcu Taulant Xhaka ve maçın hakemi Alessandro Dudic yer aldı.

Maçın 90+12. dakikasında hakem Dudic, Taulant Xhaka'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. VAR kontrolü sonrası hakem, kararı değiştirmek için Xhaka'yı geri çağırdı.

Xhaka'ya direkt kırmızı kart verdi ve tekrar soyunma odasına gönderdi. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada büyük bir etkileşim alarak paylaşıldı.