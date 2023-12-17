Bayer Leverkusen, 3 golle 3 puanı kaptı

AA
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 15. hafta mücadelesinde, namağlup lider Bayer Leverkusen, orta sıralarda yer alan Eintracht Frankfurt'u BayArena'da konuk etti.
Bayern Leverkusen liderliği garantiledi
Ev sahibi ekip, 14. dakikada Victor Boniface, 51. dakikada Jeremie Frimpong, 57. dakikada Florian Wirtz'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 39 puanlı Bayer Leverkusen, haftayı lider tamamlamayı garantiledi. 21 puanlı Eintracht Frankfurt ise 8. sırada yer aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış