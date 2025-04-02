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Bayer Leverkusen, 3. lik ekibi Arminia Bielefeld'e elendi

Bayer Leverkusen, 3. lik ekibi Arminia Bielefeld'e elendi Bayer Leverkusen, deplasmanda 3. Lig ekiplerinden Arminia Bielefeld'e 2-1 mağlup oldu ve Almanya Kupası'na veda etti.