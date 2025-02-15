Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçında kazanan yok

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Almanya Bundesliga'nın 22. haftası dev bir maça sahne oldu.

Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Bay Arena'da oynanan maçta karşılıklı gol pozisyonlarına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da birer puan alarak ayrıldı.

SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 55'e yükseltirken, ikinci sıradaki Bayer Leverkusen 47 puanla takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Bayer Leverkusen deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak.