Haberler



Dünyadan futbol



Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonu namağlup tamamladı

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonu namağlup tamamladı Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın son haftasında evinde Augsburg'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonu namağlup bir şekilde tamamladı. Bu başarıyla kırmızı-siyahlılar lig tarihinde yenilgisiz şampiyon olan ilk ekip oldu.