Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u 4 golle yıktı

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Almanya Bundesliga'nın 24. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'daki maçı konuk takım Bayer Leverkusen, 4-1'lik skorla kazandı.

LEVERKUSEN, DEPLASMANDA KAZANDI

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nathan Tella, 29. dakikada Nordi Mukiele, 33. dakikada Patrik Schick ve 62. dakikada Aleix Garcia attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 37. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

BATSHUAYI, FORMA GİYDİ

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

LEVERKUSEN, PUANINI 53'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 53 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, shaasında Union Berlin ile puan mücadelesi verecek.