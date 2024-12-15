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Bayer Leverkusen galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Bayer Leverkusen galibiyet serisini 4 maça çıkardı Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 14. haftasında konuk olduğu Augsburg'u 2-0 mağlup etti ve ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.