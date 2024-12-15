Bayer Leverkusen galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Augsburg, Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bayer Leverkusen'in gollerini 14. dakikada Martin Terrier ile 40. dakikada Florian Wirtz attı.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselterek puanını 29 yapan Leverkusen, bir sonraki haftada Freiburg'u konuk edecek.
16 puanda kalan Augsburg ise Holstein Kiel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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