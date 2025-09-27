Bayer Leverkusen, St. Pauli'yi deplasmanda mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında St. Pauli, evinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Millerntor-Stadion'da oynanan mücadeleyi Bayer Leverkusen 2-1 kazandı.

LEVERKUSEN PUANINI 8’E ÇIKARDI

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren goller 25. dakikada Edmond Tapsoba ve 58. dakikada Ernest Poku'dan geldi.

St. Pauli'nin tek golünü 32. dakikada Hauke Wahl kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen, ligdeki puanını 8'e çıkarırken St. Pauli ise 7 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 6.Bundesliga'nın 5. haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. haftasında evinde Union Berlin'i ağırlayacak. St. Pauli ise deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak.