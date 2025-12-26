Abone ol: Google News

Beşiktaş, Brianna Fraser'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyuncu Brianna Fraser'i transfer ettiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 17:56
  • Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Brianna Fraser'i transfer etti.
  • Fraser, geçen sezon Galatasaray'da, bu sezon ise OGM Ormanspor'da forma giydi.
  • Beşiktaş, Fraser'e "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Azerbaycanlı basketbolcu Brianna Fraser'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Galatasaray, bu sezon ise OGM Ormanspor formalarını giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Beşiktaş yeni oyuncusu için yayımladığı mesajında "Brianna Fraser’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Fraser, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

