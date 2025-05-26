Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi başladı

AA & Ensonhaber

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

SON OLARAK UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.

ALONSO, REAL MADRID'E GİTTİ

Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.

"HEDEFLER İÇİN ÇABALAMAK İSTİYORUZ"

Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, şunları dedi:

Erik ten Hag ile etkileyici sportif başarılara sahip deneyimli bir antrenöre güveniyoruz. Ajax Amsterdam ile kazandığı altı şampiyonluk istisnai bir durumdu. Üç şampiyonluk ve iki kupa zaferiyle, o ve Ajax 2018'den 2022'ye kadar Hollanda futbolunu rakipsiz bir şekilde domine etti. Erik ayrıca Manchester United ile bazen zor koşullar altında elde ettiği başarılarla bir antrenör olarak da kalitesini kanıtladı. Futbola dair fikirlerimiz aynı. Teknik açıdan zorlu ve baskın futbolla, gelecekte de Leverkusen tarzında çalışmaya devam etmek ve Bundesliga, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek hedefler için çabalamak istiyoruz.

"HEYECAN VERİCİ BİR GÖREV"

Erik ten Hag, şu açıklamayı yaptı: