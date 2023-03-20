Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu Leverkusen forması giyen Amine Adli, iki kez hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü ancak ikisi de VAR'dan dönüp penaltıya dönüştü.

Bayern Leverkusen'in Bayern Münih'i ağırladığı karşılaşmada enteresan anlar yaşandı.

Mücadelenin 53. dakikasında yerde kalan Amine Adli, maçın hakemi Tobias Stieler tarafından hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Stieler, oyuncunun sarı kartını iptal ederken penaltı noktasını gösterdi.

Hakem bir kez daha inanmadı

Bu kez dakikalar 70'i gösterirken bir kez daha Amine Adli yerde kaldı. Alman hakem, bu kez de genç oyuncuya inanmazken tekrar sarı kartına başvurdu. VAR uyarısıyla bir kez daha penaltıyı veren Stieler'in mahcup yüz ifadesi ise sosyal medyada olay oldu.

Karşılaşmayı ev sahibi Leverkusen 2-1 kazandı.

(Görüntüler Tivibuspor'dan alınmıştır)