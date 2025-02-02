Bayern Münih, 7 gollü maçta Holstein Kiel'i devirdi

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Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, Holstein Kiel'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 19'da Jamal Musiala, 45+3 ve 46'da Harry Kane ile 54'te Serge Gnabry attı.

Holstein Kiel'in sayılarını 62'de Finn-Dominik Porath ile 90 ve 90+3'te Steven Skrzybski kaydetti.

ARKA ARKAYA 6. GALİBİYET

Bu sonuçla arka arkaya 6. galibiyetini elde ederek puanını 51 yapan Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Werder Bremen'i konuk edecek.

12 puanda kalan Holstein Kiel ise sahasında Bochum ile oynayacak.