Bayern Münih, Davies'i bekliyor Bayern Münih, adı Real Madrid ile anılan Alphonso Davies'in geleceğiyle ilgili kararını vermesini bekliyor.

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Bayern Münih'te Alphonso Davies konusu belirsizliğini koruyor.

Alman ekibi, adı Real Madrid ile anılan 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son kararını vermesini bekliyor.

Kanadalı futbolcunun menajeri Nick Huoseh, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Davies'e baskı yapılması adil değil. Bir yıl önce anlaşmaya çok yaklaşmıştık. Daha sonra tüm yönetim değişti. Yedi ay boyuncu bizimle iletişime geçen olmadı. Bu süre zarfında ben kulüple iletişime geçmeye çalıştım." şeklinde konuşmuştu.

Real Madrid ihtimalleri

Davies için daha önce çıkan Real Madrid haberlerinde, İspanyol devinin Kanadalı yıldızı sözleşmesi gelecek yıl biteceği için bu yaz düşük bir bonservisle kadrosuna katabileceği veya gelecek sezon bonservissiz transfer edebileceği belirtilmişti.

Performansından memnun değiller

Öte yandan Alman basınında yer alan haberde, Bayern Münih'in Davies'in son dönemdeki performansından memnun olmadığı ifade edildi.

1 yıllık kontratı var

Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Alphonso Davies, bu sezon çıktığı 34 maçta 1 gol attı ve 4 asist yaptı.