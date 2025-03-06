Bayern Münih duyurdu! Manuel Neuer, bir süre sahalardan uzak kalacak

Alman ekibi Bayern Münih'e kötü haber geldi.

Kırmızı-beyazlılar, 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

"BİR SÜRE FORMA GİYEMEYECEK"

Alman kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Manuel Neuer, dün UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayer 04 Leverkusen'e karşı 3-0 kazandığımız maçta sağ baldırında kas lifi yırtığı yaşadı. Teşhis, Bayern sağlık birimi tarafından doğrulandı. Bu nedenle kalecimiz, öngörülebilir bir süre forma giyemeyecek.