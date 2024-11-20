Bayern Münih, Florian Wirtz'i istiyor

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Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Florian Wirtz'i başka bir takıma kaptırmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, kulübün, gelecek yaz en büyük transfer hedefinin Wirtz olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in, 21 yaşındaki futbolcunun temsilcisi olan babasıyla temaslara başladığı kaydedildi.

TAKIM ARKADAŞI NE DEDİ?

Wirtz ile Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Bayern Münihli Jamal Musiala ise, yıldız futbolcuyla transfer için konuşup konuşmadıkları yönünde gelen soruya, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Wirtz'in kendisinin vereceği karar, bunu kendisinin bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Florian Wirtz'in adı bir süredir Real Madrid ile de anılıyor.

LEVERKUSEN PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'in geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Florian Wirtz'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Wirtz, Bayer Leverkusen forması altında toplamda 169 maçta sahaya çıktı ve 48 gol, 52 asistlik performans ortaya koydu.