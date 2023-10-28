Bayern Münih gol oldu yağdı! Darmstadt'ı 8 golle geçtiler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih, Bundesliga'da Darmstadt'ı 8-0'lık skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinden olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesinde Darmstadt ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 8-0 kazandı.

Bayern 37 dakikada 8 gol attı

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 ve 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.

Maçta 3 kırmızı çıktı

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Ligde mağlubiyet yaşamadılar

Bayern Münih 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.

Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.

Bayern, 4 Kasım Çarşamba günü Borussia Dortmund’a konuk olacak.