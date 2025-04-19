Bayern Münih, Heidenheim'a 4 attı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde Heidenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Bayern Münih, deplasmanda rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
BAYERN, 4 ATTI
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Harry Kane, 19. dakikada Konrad Laimer, 36. dakikada Kingsley Coman ve 56. dakikada Joshua Kimmich attı.
Bayern Münih'te ilk golü atan Harry Kane, Bundesliga'da 60 maçta 60 gole ulaştı.
HEIDENHEIM, 22 PUANDA KALDI
Ligde bir hafta aranın ardından kazanan Bayern Münih, 72 puana yükseldi. Heidenheim, 22 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Heidenheim, Stuttgart deplasmanına gidecek.
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