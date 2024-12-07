Bayern Münih, Heidenheim'ı 4'ledi

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi takım Bayern Münih 4-2'lik skorla kazandı.

BAYERN, EVİNDE KAZANDI

Bayern Münih, Dayot Upamecano'nun 18. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Heidenheim, 50. dakikada Mathias Honsak'ın golüyle eşitliği sağladı. Jamal Musiala, 56. dakikada Bayern Münih'i yeniden öne geçirdi. Leon Goretzka, 84'te farkı 2'ye çıkardı ancak Heidenheim, Niklas Dorsch ile 86'da yeniden maça ortak oldu.

Jamal Musiala, 90+1'de ikinci kez sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

HEIDENHEIM, ART ARDA 5. KEZ YENİLDİ

Mücadeleyi yüzde 82 topla oynama oranıyla bitiren Bayern Münih, bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkardı. Heidenheim ise üst üste 5. yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz'a konuk olacak. Heidenheim ise evinde oynayacağı Stuttgart maçıyla birlikte yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.