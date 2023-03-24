Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel oldu Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yollarını ayırdığını ve göreve Thomas Tuchel'i getirdiğini duyurdu.

Almanya Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'u 1 puan geriden takip eden, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Manchester City ile eşleşen Bayern Münih'te yol ayrımı yaşandı.

Nagelsmann gitti, Tuchel geldi

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi.

Alman devinden yapılan açıklamada, bu kararın yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi.

Bayern Münih ayrıca Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel'in geldiği aktarıldı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı ve Tuchel'in pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.

1 Bundesliga, 2 de Almanya Süper Kupası kazandı

Bayern'de 87 resmi maça çıkan Nagelsmann, 60 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 17 beraberlik istatistiği yakalarken 1 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.