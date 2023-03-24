Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Thomas Tuchel oldu

Almanya Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'u 1 puan geriden takip eden, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Manchester City ile eşleşen Bayern Münih'te yol ayrımı yaşandı.
Nagelsmann gitti, Tuchel geldi
Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi.
Alman devinden yapılan açıklamada, bu kararın yönetim kurulu kararı ile alındığı belirtildi.
Bayern Münih ayrıca Nagelsmann sonrası göreve Thomas Tuchel'in geldiği aktarıldı. Tuchel ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı ve Tuchel'in pazartesi göreve başlayacağı ifade edildi.
1 Bundesliga, 2 de Almanya Süper Kupası kazandı
Bayern'de 87 resmi maça çıkan Nagelsmann, 60 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 17 beraberlik istatistiği yakalarken 1 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.