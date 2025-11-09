Abone ol: Google News

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Luis Diaz'dan harika gol

Bayern Münih forması giyen Kolombiyalı yıldız oyuncu Luis Diaz, Union Berlin karşısında sahalarda eşine az rastlanır bir gole imza attı. Gelin Diaz'ın mükemmel golünü hep birlikte izleyelim...

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 10:13
  • Bayern Münih, Bundesliga 10. haftasında Union Berlin'e karşı oynadı.
  • Luis Diaz, deplasmanda Bayern'i öne geçiren etkileyici bir gol attı.
  • Diaz'ın golü sezonun en iyi golleri arasına girdi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern Münih Union Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Union Berlin Doekhi'nin 27'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

10 dakika sonra ise Bavyera ekibinde sahneye Luis Diaz çıktı.

Hem de ne çıkma...

MÜTHİŞ GEÇTİ, HARİKA BİTİRDİ...

Diaz önce, ceza sahası içinden aut çizgisine çok yakın bir bölgeden önce rakibiden sıyrıldı.

Ardından yaptığı muhteşem vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.

Diaz'ın bu golü, şimdiden sezonun en iyi golleri arasına girdi.

İşte Kolombiyalı oyuncunun muazzam golü...

