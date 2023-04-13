Bayern Münih'in yıldızından Beşiktaş itirafı! Unutamıyorum... Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman, oynadığı en etkileyici stadyumları açıklarken Beşiktaş'ı da es geçmedi.

Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Kingsley Coman, kariyerinde oynadığı en etkileyici stadyumlardan bahsederken Türkiye'den bir stadyumu da öve öve bitiremedi.

"Celtic Park'ı çok seviyorum. Celtic'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştık ve İskoçya gerçekten harikaydı. Başlangıçtaki ışıklar, müthişti ve çok gürültülü bir stadyumdu."

"Oynadığım en gürültülü stattı"

Daha sonra Beşiktaş ile oynadıkları maça değinen Coman şöyle konuştu:

"Beşiktaş deplasmanı, oynadığım en gürültülü stadyumdu. İnanılmazdı gerçekten. Bir de Fransa Milli Takımı ile EURO 2016'da Almanya'ya karşı oynadığımız bir maç vardı. Veledrome (Marsilya Stadyumu) o maç da inanılmazdı."

28 maçta 7 gol 6 asist

26 yaşındaki Kingsley Coman, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 28 maçta 7 gol 6 asist kaydetti.