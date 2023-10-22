Bayern Münih'te sakatlıklar bitmiyor! Goretzka, Galatasaray maçında yok Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 24 Ekim Salı akşamı saat 19.45'te başlayacak. Bayern Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber aldı. Galatasaray'a karşı oynayamayacak Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayamayacak. 3 isim daha sakat Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel; Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.