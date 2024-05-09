Bayern Münih'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması: Gelecek yıl kazanacağız Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Real Madrid maçıyla ilgili konuştu ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanacaklarını söyledi.

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Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Alman futbol insanı, "Acı verici bir yenilgi. Takım her şeyini verdi, fedakarlık yaptı ve çok mücadele etti. En büyük hayalimiz iyi geçen Şampiyonlar Ligi sezonunu Wembley'de finalle taçlandırmaktı." dedi.

Karşılaşmanın son bölümünde ofsayt nedeniyle iptal edilen golleri için konuşan Dreesen, "Hakem oyunun devam ettirmeli ve ardından VAR'ı beklemeliydi. Bu bize yanlış geliyor. Bu nedenle daha da acı." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl kazanacağız"

"Geçmişte de acı veren yenilgiler aldık" diyen Dreesen, "Ancak Bayern Münih'i karakterize eden şey, bu başarısızlıklardan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmemizdir. Bu, 'Mia San Mia'nın yansımasıdır. Şimdi, bu zor günün ardından ileriye bakmalıyız. 2012 yılında evimizde Şampiyonlar Ligi finalini kaybetmemizin ardından Thomas Müller, takıma, 'Yenilgi çok acı verici bir şey ama gelecek yıl tepki vereceğiz.' dedi ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Şimdi ben de çocuklara, çok iyi oynadıklarını ve gelecek yıl evimizdeki finali kazanacağımızı söyledim." şeklinde konuştu.