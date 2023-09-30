Belçika'da Michy Batshuayi'ye övgü

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Belçika basını, Michy Batshuayi'nin Başakşehir maçındaki performansını övdü.
"walfoot" adlı haber sitesi; golcü oyuncunun yedek kalmasına rağmen moralini bozmadığını vurguladı ve "Michy sonradan da oyuna girse Fenerbahçe'ye destek veriyor. Başakşehir karşısında da asist yaparak bunu gösterdi" paylaşımı yaptı.
9 maçta 3 gol 2 asist
Belçikalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.
29 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor.