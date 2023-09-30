Belçika'da Michy Batshuayi'ye övgü Belçika basını, Michy Batshuayi'nin Başakşehir maçındaki performansını yorumladı.

ensonhaber.com

Belçika basını, Michy Batshuayi'nin Başakşehir maçındaki performansını övdü.

"walfoot" adlı haber sitesi; golcü oyuncunun yedek kalmasına rağmen moralini bozmadığını vurguladı ve "Michy sonradan da oyuna girse Fenerbahçe'ye destek veriyor. Başakşehir karşısında da asist yaparak bunu gösterdi" paylaşımı yaptı.

9 maçta 3 gol 2 asist

Belçikalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

29 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor.