Benfica dört yıl aradan sonra Portekiz'de şampiyon oldu Portekiz Primeira Liga'nın son haftasında Santa Clara'yı 3-0 mağlup eden Benfica, dört yıl aradan sonra 38. şampiyonluğunu ilan etti.

İHA Portekiz Primeira Liga'nın son haftasında Santa Clara'yı konuk eden lider Benfica mücadeleyi 3-0 kazandı. Ev sahibin gollerini 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti. Bu sonuçla Benfica, 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi. 38. şampiyonluk Kırmızı-beyazlılar 2018-2019 sezonun ardından 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Benfica’nın 56 yaşındaki Alman Teknik Direktörü Roger Schmidt görevindeki ilk yılında Portekiz ekibiyle ilk zaferine ulaştı.