Benfica dört yıl aradan sonra Portekiz'de şampiyon oldu
İHA

Primeira Liga'nın son haftasında Santa Clara'yı konuk eden lider mücadeleyi 3-0 kazandı.

Ev sahibin gollerini 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonuçla Benfica, 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Benfica dört yıl aradan sonra Pertekiz'de şampiyon oldu

38. şampiyonluk

Kırmızı-beyazlılar 2018-2019 sezonun ardından 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu elde etti.

Ayrıca Benfica’nın 56 yaşındaki Alman Teknik Direktörü Roger Schmidt görevindeki ilk yılında Portekiz ekibiyle ilk zaferine ulaştı.