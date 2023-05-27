Benfica dört yıl aradan sonra Portekiz'de şampiyon oldu

İHA
Portekiz Primeira Liga'nın son haftasında Santa Clara'yı konuk eden lider Benfica mücadeleyi 3-0 kazandı.
Ev sahibin gollerini 7. dakikada Goncalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada penaltıdan Alejandro Grimaldo kaydetti.
Bu sonuçla Benfica, 2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.
38. şampiyonluk
Kırmızı-beyazlılar 2018-2019 sezonun ardından 4 yıl sonra 38. şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca Benfica’nın 56 yaşındaki Alman Teknik Direktörü Roger Schmidt görevindeki ilk yılında Portekiz ekibiyle ilk zaferine ulaştı.