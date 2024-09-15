Benfica rakibini gole boğdu: Kerem Aktürkoğlu ilk golünü attı

Portekiz Ligi’nde 5. hafta mücadelesinde Benfica ve Santa Clara karşı karşıya geldi.
KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA KARİYERİNE GOLLE BAŞLADI
Konuk takım maçın ilk dakikasında Vinicius Lopes ile öne geçti. Benfica, 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.
Kırmızı beyazlılar, 34'te Florentino ile öne geçti. Benfica'nın ikinci yarıdaki gollerini 47. dakikada Silva ve 58. dakikada Angel Di Maria kaydetti.
Maçı 4-1 kazanan Benfica puanını 10 yaptı. Santa Clara ise 9 puanda kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 73. dakikada oyundan çıktı. Maçta 81 dakika süre alan Orkun Kökçü 2 asist yaptı.
İLK YARI
1' Vinicius'un golüyle Santa Clara öne geçti.
27' Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Golün asistini Orkun Kökçü yaptı.
34' Nicolas Otamendi'nin ortasında Florentino topu ağlara gönderdi.
Benfica ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İKİNCİ YARI
47' Orkun Kökçü'nün kornerden kullandığı ortada Antonio Silva topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
58' Benfica yarı sahasından ileriye atılan topta Angel Di Maria topu sürdü ve kalecinin üzerinden aşırtma şutla Benfica'nın 4. golünü attı.
73' Kerem Aktürkoğlu yerini Schjelderup'a bıraktı.
Benfica maçı 4-1 kazandı.
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