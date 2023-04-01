Benfica, Roger Schmidt'in sözleşmesini uzattı Portekiz Ligi ekibi Benfica, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini yeniledi.

AA

Bu sezon Portekiz Ligi Benfica ile göstermiş olduğu performansla dikkatleri çeken Roger Schmidt'in geleceği belli oldu.

Benfica Kulübü, Schmidt'in 2024'te bitecek kontratının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

Geçen sezon sonunda Benfica'ya gelmişti

Daha önce Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg, Çin'de Beijing Guoan ve Hollanda'da PSV'yi çalıştıran 56 yaşındaki Schmidt, geçen sezon sonunda Benfica'ya imza atmıştı.

Takımını çeyrek finale taşıdı

Bu sezon 25 haftası geride kalan Portekiz liginde tek yenilgi yaşayan Benfica, 68 puan toplayarak en yakın rakibi Porto'nun 10 puan önünde zirvede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup şekilde çeyrek finale yükselen Portekiz temsilcisi, İtalya'nın Inter takımıyla eşleşti.