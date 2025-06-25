Benfica ve Bayern Münih son 16 turuna yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile Alman ekibi Bayern Münih, ABD'nin Charlotte eyaletinde karşılaştı.

Mücadelenin 13. dakikasında Andreas Schjelderup'in attığı golle Benfica, maçı 1-0 kazanmayı bildi.

MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ FORMA GİYDİ

Benfica'da milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

İki futbolcu da 55. dakikada oyuna dahil oldu.

SON 16'YA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla C Grubu'nda 7 puana ulaşan lider Benfica ile 6 puanlı Bayern Münih, son 16 turuna yükselen takımlar oldu.

Auckland City ile Boca Juniors arasında oynanan günün diğer karşılaşması ise 1-1 devam ederken hava koşulları nedeniyle tamamlanamadı.