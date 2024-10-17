Benfica'da büyük men tehlikesi! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü...

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Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün forma giydiği Portekiz’in köklü kulübü Benfica'nın, 3 yıl men cezasıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.

A Bola gazetesinin haberine göre, Portekiz Kamu Bakanlığı ile savcılık, kulüp yönetiminin yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlu bulunması halinde, kırmızı-beyazlı kulübe altı aydan üç yıla kadar spor müsabakalarından menedilmesini talep etti.

YOLSUZLUK VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI...

Benfica hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olan ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Benfica, 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Lizbon temsilcisi 2 hafta sonunda 6 puanla 3. sırada bulunuyor.