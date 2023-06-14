Benfica'dan çılgın rakam! Orkun Kökçü'nün serbest kalma bedeli dudak uçuklatıyor Geçtiğimiz günlerde kaptanlığını yaptığı Feyenoord'dan ayrılarak Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer olan miili oyuncu Orkun Kökçü'nün serbest kalma bedeli 150 milyon euro olarak belirlendi.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord'la başarılı bir sezonu tamamlayan ve takımıyla birlikte şampiyonluk yaşayan milli futbolcu Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde kırmızı-beyazlı takımdan ayrılarak Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Benfica'ya transfer olmuştu.

Portekiz ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus ödemesi olduğu belirtildi.

Serbest kalma bedeli 150 milyon euro

Benfica'nın yeni proje gözüyle baktığı milli futbolcumuzun serbest kalma bedeli ise 150 milyon euro olarak belirlendi.

Ucuz bedellere transfer ettiği futbolcuları, Avrupa'nın büyük kulüplerine devasa paralara satmasıyla bilinen Portekiz ekibi Orkun Kökçü'yü de bu şekilde oynatıp yüksek bonservis bedeliyle takımdan göndermeyi düşünüyor.

Son 20 yılda yaklaşık 1 milyar euro gelir elde ettiler

Benfica yakın dönemde Joao Felix, Enzo Fernandez, Darwin Nunez ve Ruben Dias gibi yıldız isimleri Avrupa'nın dev kulüplerine satarak kasasına yaklaşık olarak 400 milyon euro gelir koydu. Portekiz ekibi, son 20 yılda ise oyuncu satışından 1 milyar eurodan fazla bir gelir elde etti.