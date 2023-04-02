Benzema'nın 7 dakikada hat-trick yaptığı maçta Real Madrid farklı kazandı Real Madrid, Karim Benzema'nın 7 dakikada hat-trick yaptığı mücadelede Real Valladolid'i 6-0 mağlup etti.

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Real Valladolid karşı karşıya geldi. Santiago Barnabeu'da oynanan mücadelede kazanan 6-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.

Benzema, hat-trick yaptı

Real Madrid, 22. dakikada Rodrygo ile öne geçti. Karim Benzema, daha sonra yıldızlaştı ve 7 dakikada hat-trick yaptı. Fransız yıldız 29, 32 ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarının skorunu belirledi.

Marco Asensio 73, Lucas Vazquez ise 90. dakikada attığı gollerle maçın skoru belli oldu.

Oruç ibadetini de yerine getiriyor

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Karim Benzema, Ramazan Ayı'nda oruç ibadetini de yerine getiriyor.

Düzenli hayat tarzıyla adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen Valladolid'e 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid 59 puana yükseldi

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 59'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 12 puan geriden takibini sürdürdü. Valladolid'in galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve 28 puanda kaldı.

Real Madrid, 28. haftada Villarreal'i konuk edecek. Valladolid, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.