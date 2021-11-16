Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa'nın başkanı oldu

Berlusconi'nin doktoru Zangrillo, Genoa'nın başkanı oldu

Serie A takımlarından Genoa'nın, ABD merkezli 777 Partners isimli girişime devri tamamlandı ve yeni başkanı Alberto Zangrillo oldu.

İtalya'nın eski başbakanlarından ve Milan Kulübü'nün eski sahibi Silvio Berlusconi'nin doktoru olmasıyla bilinen Zangrillo, 1893 yılında kurulan Genoa'nın tarihindeki 46'ncı başkan oldu.

777 Partners isimli girişim, 23 Eylül'de kulübü İtalyan sahibi Enrico Preziosi'den almak üzere girişim başlatmıştı.

HOCA SHEVCHENKO

Serie A'da bu sezon oynadığı 12 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Genoa, son olarak 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine teknik direktörlük görevine Ukraynalı Andriy Shevchenko'yu getirmişti.