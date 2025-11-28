Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Redmond'dan garip sözleşme

Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Nathon Redmond, İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday ile eşi benzeri görülmemiş bir sözleşmeye imza attı. Redmond yeni takımında 1 aylık süreyle oynayacak.

Yayınlama Tarihi: 28.11.2025 12:24
  • Beşiktaş'ta kiralık oynayan Nathan Redmond, Sheffield Wednesday ile 1 aylık sözleşme imzaladı.
  • 31 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi ocak ayına kadar sürecek.
  • Sheffield Wednesday, bu sıradışı anlaşmayı resmen duyurdu.

2022-23 sezonuna kiralık olarak Beşiktaş formasını terleten İngiliz golcü oyuncu Nathan Redmond, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

31 yaşındaki oyuncu,  İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday ile sözleşme imzaladı.

1 AYLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI 

Redmond'un imzaladığı sözleşmenin yalnızca 1 aylık olduğu öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin ocak ayına kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.

Sheffield Wednesday'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Takım, İngiltere milli oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Ocak 2026'ya kadar sürecek kısa süreli bir sözleşmeyle Wednesday'e katılıyor. Redmond, kulüpte 15 numaralı formayı giyecek. Hoş geldin Nathan."

