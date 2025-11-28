Beşiktaş'ın eski futbolcusu Redmond'dan garip sözleşme

- Beşiktaş'ta kiralık oynayan Nathan Redmond, Sheffield Wednesday ile 1 aylık sözleşme imzaladı.
- 31 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi ocak ayına kadar sürecek.
- Sheffield Wednesday, bu sıradışı anlaşmayı resmen duyurdu.
2022-23 sezonuna kiralık olarak Beşiktaş formasını terleten İngiliz golcü oyuncu Nathan Redmond, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.
31 yaşındaki oyuncu, İngiltere Championship ekibi Sheffield Wednesday ile sözleşme imzaladı.
1 AYLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI
Redmond'un imzaladığı sözleşmenin yalnızca 1 aylık olduğu öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin ocak ayına kadar süreceği bilgisi paylaşıldı.
Sheffield Wednesday'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Takım, İngiltere milli oyuncusu Nathan Redmond'ı kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Ocak 2026'ya kadar sürecek kısa süreli bir sözleşmeyle Wednesday'e katılıyor. Redmond, kulüpte 15 numaralı formayı giyecek. Hoş geldin Nathan."