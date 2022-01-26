Beşiktaş'ta Aboubakar pişmanlığı

Siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Aboubakar, istediği maaşın verilmemesi sonrası transfer olduğu Al Nassr’ın ardından ülkesiyle de şova devam ediyor.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 26 lig maçında 15 gol ve 5 asistlik performansı sergileyerek Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren Vincent Aboubakar, lig bitiminde siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

Geçen yıl 1 maç daha forma giymesi halinde sözleşmesinin 1.5 milyon euro maaştan 2 yıllık uzama durumunun bulunması sebebiyle yönetimle yaptığı ücret pazarlıklarından sonuç alınamamasının ardından yıldız isim, son 10 mücadelede forma giyememişti.

BATSHUAYI YERİNİ DOLDURAMIYOR

Diz sakatlığının nüksetme ihtimali göz önünde bulundurularak yıldız isme 2.5 milyon euro maaş vermeyi reddedip, sezon başında Chelsea'dan Michy Batshuayi'yi kiralayan yönetim, Aboubakar pişmanlığı yaşıyor.

Lig bitiminde Arap kulübü Al Nassr'a transfer olan 30 yaşındaki forvet, yeni takımında 15 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı. Aboubakar, şovuna Afrika Ulurlar Kupası'nda Kamerun formasıyla devam ediyor.

4 MAÇTA 6 GOL

Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Komorlar, önceki gün başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi sol bek Alhadhur korudu. Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

M'Changama, Komarların 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi. Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti. Aboubakar, 4 maçta 6 gol atarak ülkesini sırtladı.