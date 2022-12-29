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    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı

    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı

    Maradona'dan sonra Pele'nin de yaşamını yitirmesinin ardından iki efsane futbolcunun kariyerlerinin karşılaştırması merak konusu oldu.
    • 29.12.2022 - 23:57
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 00:07
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    Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın 2020 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilyalı efsane futbolcu Pele de hayata gözlerini yumdu.

    Günümüzde süren "Ronaldo mu Messi mi" tartışmasının yanı sıra, Pele ve Maradona da her zaman kıyaslandı.

    İşte Maradona ve Pele arasındaki çekişme;

    Kulüp takımlarında 694 maçta 650 gol

    Pele 20. IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) ve FIFA (Dünya Futbol Federasyonları Birliği) tarafından 20. Yüzyılın En Büyük Sporcusu, En Büyük Futbolcusu ve Bütün Zamanların Yıldızı olarak ilan edildi.

    Pele bir ulusal servet olarak görüldü Santos’ta futbolu bıraktıktan sonra (1956-74) New York Cosmos’ta oynadı. Kulüp takımlarında 694 maçta 650 gole imza attı. Pele'nin Brezilya Milli Takımı’nda da 92 maçta 77 golü bulunuyor.

    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı #1

    Pele'nin 3, Maradona'nın 1 Dünya Kupası var

    Pele’nin 3 Dünya Kupası varken, Maradona ise sadece bir Dünya Kupası'na sahip.

    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı #2

    Maradona 583 maçta 293 gol attı

    Maradona, Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newels Old Boys, Boca Juniors ve Arjantin Milli Takımı’yla 583 maçta 293 gol attı.

    Maradona’nın en büyük başarısı Napoli’ye 2 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazandırmış olmasıdır. Arjantin Milli Takımı’na 1986’da Dünya Kupası’nı kazandıran lider oyuncudur.

    Dört Dünya Kupası’na katılan Maradona, 1982'de İspanya’da hayal kırıklığı, 1986’da şampiyonluk, 1990’da ise Almanya’ya penaltılarda kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.

    Maradona, 1994 Dünya Kupası’nda yasaklı madde kullandığı için diskalifiye olması ile gündeme oturmuştu.

    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı #3

    Yüzyılın kıyaslaması: Pele mi Maradona mı #4


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