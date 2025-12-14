Borussia Dortmund, Freiburg'a takıldı!

- Borussia Dortmund, Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.
- Dortmund'un golünü Ramy Bensebaini, Freiburg'un golünü Lucas Höler attı.
- Dortmund'un yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund, Freiburg'a konuk oldu.
Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Borussia Dortmund'un golünü 31. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti. Freiburg'a beraberliği getiren golü ise dakika 75'te Lucas Höler attı.
DORTMUND'UN YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Borussia Dortmund'un ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Borussia Dormtund, puanını 29 yaptı. Freiburg, 17 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLAR
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, M'Gladbach'ı ağırlayacak. Freiburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.