Borussia Dortmund ligde iç sahada ilk yenilgisini Bayer Leverkusen'den aldı

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Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayer Leverkusen'in gollerini henüz 25. saniyede Nathan Tella ile 8 ve 19. dakikalarda Patrik Schick atarken Borussia Dortmund'un sayılarını 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile 78. dakikada penaltıdan Serhou Guirassy kaydetti.

İÇ SAHADA İLK YENİLGİ

Bu sezon ligde sahasında ilk kez mağlup olan ve 25 puanda kalan Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, ligdeki bir sonraki maçında Holstein Kiel deplasmanına gidecek.

Ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkararak 35 puana yükselen Bayer Leverkusen ise Mainz'ı konuk edecek.