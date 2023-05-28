Borussia Dortmund'un kaptanı Marco Reus şampiyonluğa hasret 2012 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Marco Reus, takımıyla geçirdiği 11 sezonun hepsinde Bayern Münih şampiyonluğu gördü.

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasına lider giren Borussia Dortmund evinde Mainz'le 2-2 berabere kaldı. Köln'ü deplasmanda 2-1'le geçen Bayern Münih, üst üste 11. kez şampiyon olan taraf oldu.

Alınan bu sonuçlarla Borussia Dortmund'da kaptan Marco Reus'un yaşadığı şampiyon yaşayamama durumu devam etti.

11 sezondur Bayern Münih şampiyon oluyor

2012 yazında Borussia Mönchengladbach'tan o sezonun şampiyonu Borussia Dortmund'a transfer olan Alman yıldızın takıma katılmasının ardından oynanan 11 sezonda da şampiyonluğa ulaşan taraf Bayern Münih oldu.

Kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu kazanamayan Marco Reus, 11 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund ile çıktığı 386 maçta 161 gol 121 asist kaydetti.

Marco Reus, 2012 yazında son şampiyon Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.