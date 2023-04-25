Boşanmak üzere olduğu karısı Achraf Hakimi'ye tazminat davası açtı PSG'nin başarılı ismi Achraf Hakimi, boşanmak üzere olduğu eşi Hiba Abouk ile çetin bir dava savaşı veriyor. Tüm mal varlığını annesine devrederek nafakadan kurtulmaya çalışan ünlü futbolcuya, eşi Abouk tazminat davası açtı.

PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi, maruz kaldığı taciz suçlaması sonrası eşi Hiba Abouk ile boşanma aşamasına gelmişti. Eşi, boşanma davasında yıldız oyuncudan rekor bir tazminat talep etti.

Tüm malvarlığını annesine devretmişti

Marca'ya göre; ünlü modelin, kocası için "dolandırıcılık ve medeni varlıklarının kötü yönetimi" nedeniyle dava açmaya karar verdiği belirtildi.

Hiba Abouk, boşanma sırasında Hakimi'nin tüm varlığının annesinde olduğunu fark edince harakete geçti. Ünlü model, 10 milyon euroluk tazminat davası açarken, Faslı oyuncu, 2 milyon euro ile olayı tatlıya bağlamaya çalışıyor.

Annesi "Haberim yok" dedi

Hakimi'nin annesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oğlum servetini devrettiğini bana söylemedi. Kendisini korumak için böyle bir önlem almış. Benim bir bilgim yok. Bu doğru olsa bile sorun ne? O kadından kurtulmak için bunu yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kendim için savaşmayı öğrendim, maddi takıntım sıfır"

Ünlü oyuncu ise boşanma kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İyi olduğum günler var. Darbelerle nasıl başa çıkacağınızı bilmeniz ve bazen karmaşık olan kararlar vermeniz gereken günler var. Bu biraz dengenizi bozabilir. Ayrıldığınızda hayatınızı yeniden yapılandırırsınız. Üzerimizdeki baskıyı atmamız gerekir."