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    Braithwaite, Espanyol'a transfer oldu

    Espanyol, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın transferini açıkladı.
    • 02.09.2022 - 10:49
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    Braithwaite, Espanyol'a transfer oldu

    Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol oldu.

    İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Danimarkalı futbolcunun, cuma günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.

    Braithwaite, Espanyol a transfer oldu #1


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