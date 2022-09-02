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Braithwaite, Espanyol'a transfer oldu
Espanyol, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın transferini açıkladı.
- 02.09.2022 - 10:49
Barcelona ile sözleşmesini fesheden Martin Braithwaite'ın yeni adresi Espanyol oldu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Danimarkalı futbolcunun, cuma günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi.