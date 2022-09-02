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    Brendan Rodgers: Çağlar seviyemize yakın bile değil

    Brendan Rodgers: Çağlar seviyemize yakın bile değil

    5 maç sonunda aldığı 1 puanla Premier Lig'in son sırasında bulunan Leicester City'de Çağlar Söyüncü krizi yaşanıyor. Brendan Rodgers, Manchester United maçı sonrası Çağlar'a eleştirilerde bulundu.
    • 02.09.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 17:35
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün bu sezon neden forma şansı bulmakta zorlandığını açıkladı.

    "Çağlar, istenilen seviyeye yakın değil"

    Manchester United ile oynadıkları maçın ardından konuşan tecrübeli teknik adam, stoper pozisyonunda neden Wilfried Ndidi'nin görev yaptığına yönelik soru üzerine Çağlar Söyüncü'nün antrenman açısından istenilen seviyeye yakın olmadığını dile getirdi.

    Brendan Rodgers: Çağlar seviyemize yakın bile değil #1

    Çağlar'dan Rodgers'a cevap

    Yaşanan gelişmelerin ardından Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Milli futbolcu, paylaşımında "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." ifadelerine yer verdi.

    Brendan Rodgers: Çağlar seviyemize yakın bile değil #2

    Bu sezon formasından uzak kaldı

    Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City ile Premier Lig'de henüz süre almazken, yalnızca İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

    2018 yılında Alman takımı Freiburg'dan 21 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibine transfer olan 26 yaşındaki Milli oyuncu, geçtiğimiz sezon 41 maçta mücadele etmişti.

    Brendan Rodgers: Çağlar seviyemize yakın bile değil #3


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