Brentford'dan 25 milyon avroluk rekor transfer İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'in bonservisini 25 milyon avroya aldı.

AA İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade için rekor bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Brentford'dan yapılan açıklamada geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi. 25 milyon avro İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon avro ödeyecek. Almanya Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan Schade, geçen sezon ligi 9. sırada tamamlayan Brentford'un formasını 19 maçta terletmişti.