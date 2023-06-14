Brezilya ile İspanya Vinicius için maça çıkacak Irkçılığa maruz kalan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak.

AA Son dönemde tribünler tarafından maruz kaldığı ırkçı saldırılarla gündeme gelen Real Madridli yıldız futbolcu Vinicius Junior'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya'nın milli takımları, dostluk maçına çıkacak. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile Brezilyalı mevkidaşı Ednaldo Rodrigues arasında yapılan anlaşmayla, ırkçılığa karşı mücadeleyi göstermek için iki ülkenin milli takımlarının, dostluk maçına çıkması kararlaştırıldı. "Tek ten" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Brezilya ile İspanya, gelecek yıl mart ayında Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak. Vinicius birçok ırkçı saldırıya uğramıştı Kampanya hakkında konuşan Başkan Rubiales, "Futbolumuzda ırkçı eylemlere yer yok." ifadelerini kullandı. Başkan Rodrigues ise "Futbolda ırkçılıkla mücadele etmek için, daha sert cezalar gerektiğini yetkili kurumların artık anlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. Brezilyalı futbolcu Vinicius, İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.