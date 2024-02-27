Brighton forması giyen Kaoru Mitoma, sezonu kapattı

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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'un Japon futbolcusu Kaoru Mitoma, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Basın toplantısında konuşan takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sırtındaki sorundan dolayı muhtemelen sezonun geri kalanında kadro dışında kalacağını söyledi.

"Sezonu kapattı"

De Zerbi, şu ifadeleri kullandı:

Mitoma'yı Everton'a karşı dışarıda tutan sırtındaki sakatlıktı. Bu önemli bir sorun. Sanırım iki ya da üç ay oynamayacak, yani sezonu kapattı.